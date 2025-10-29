Смотреть онлайн Quimsa (W) - Riachuelo (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina LLF Women: Quimsa (W) — Riachuelo (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
18:8 15:10 11:15 14:20
Превью матча Quimsa (W) — Riachuelo (W)
Команда Quimsa (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Riachuelo (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 5 поражений.