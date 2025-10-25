25.10.2025
Смотреть онлайн San Jose de Mendoza (W) - Riachuelo (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina LLF Women: San Jose de Mendoza (W) — Riachuelo (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Argentina LLF Women
Завершен
31:13 13:19 17:11 10:15
71 : 58
25 октября 2025
Превью матча San Jose de Mendoza (W) — Riachuelo (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
19
3-х очк. попадания
8
2
Реализовано штрафных
11
14
% реализации штрафных
78.6
60.9
Комментарии к матчу