26.10.2025
Смотреть онлайн Helsingin NMKY (W) - Team Lemkem (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Finland Div.1 Women: Helsingin NMKY (W) — Team Lemkem (W), 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Finland Div.1 Women
Завершен
16:17 11:9 10:14 11:9
16:17 11:9 10:14 11:9
48 : 49
26 октября 2025
Превью матча Helsingin NMKY (W) — Team Lemkem (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
12
15
3-х очк. попадания
5
3
Реализовано штрафных
9
10
% реализации штрафных
50
58.8
Кол-во реализованных бросков
16
17
Игры 1 тур
09.11.2025
65:80
09.11.2025
90:55
09.11.2025
53:61
09.11.2025
63:65
09.11.2025
54:40
09.11.2025
78:61
08.11.2025
68:55
07.11.2025
62:61
02.11.2025
25:19
01.11.2025
51:64
31.10.2025
75:71
30.10.2025
61:66
26.10.2025
67:100
26.10.2025
50:75
26.10.2025
48:49
26.10.2025
53:70
26.10.2025
62:35
26.10.2025
59:70
24.10.2025
79:63
19.10.2025
64:58
19.10.2025
64:71
19.10.2025
82:53
17.10.2025
68:56
17.10.2025
70:55
15.10.2025
73:66
12.10.2025
54:53
12.10.2025
69:78
12.10.2025
49:62
12.10.2025
78:77
12.10.2025
51:68
12.10.2025
52:97
09.10.2025
83:46
Комментарии к матчу