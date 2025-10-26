Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Torpan Pojat II (W) - Espoo Basket Team II (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Finland Div.1 Women: Torpan Pojat II (W)Espoo Basket Team II (W), 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Finland Div.1 Women
Torpan Pojat II (W)
Завершен
21:31 11:21 20:22 15:26
67 : 100
26 октября 2025
Espoo Basket Team II (W)
Превью матча Torpan Pojat II (W) — Espoo Basket Team II (W)

Команда Torpan Pojat II (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч.

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
21
3-х очк. попадания
6
12
Реализовано штрафных
17
22
% реализации штрафных
65.4
73.3
Кол-во реализованных бросков
6
5
Игры 1 тур
09.11.2025
Salon Vilpas (W)
65:80
Catz Lappeenranta (W)
Завершен
09.11.2025
Espoo Basket Team II (W)
90:55
Leppavaaran Pyrinto (W)
Завершен
09.11.2025
Hyvinkaan Ponteva
53:61
Peli-Karhut II (W)
Завершен
09.11.2025
Torpan Pojat II (W)
63:65
Jyvaskyla Basketball Academy (W)
Завершен
09.11.2025
Pyrinto Akatemia (W)
54:40
Turun NMKY (W)
Завершен
09.11.2025
Tapiolan Honka II (W)
78:61
Team Lemkem (W)
Завершен
08.11.2025
Helsingin NMKY (W)
68:55
Feeniks Basket (W)
Завершен
07.11.2025
Puhuttaret (W)
62:61
Pantterit (W)
Завершен
02.11.2025
Pantterit (W)
25:19
Helsingin NMKY (W)
Завершен
01.11.2025
Jyvaskyla Basketball Academy (W)
51:64
Salon Vilpas (W)
Завершен
31.10.2025
Turun NMKY (W)
75:71
Tapiolan Honka II (W)
Завершен
30.10.2025
Peli-Karhut II (W)
61:66
Feeniks Basket (W)
Завершен
26.10.2025
Torpan Pojat II (W)
67:100
Espoo Basket Team II (W)
Завершен
26.10.2025
Salon Vilpas (W)
50:75
Leppavaaran Pyrinto (W)
Завершен
26.10.2025
Helsingin NMKY (W)
48:49
Team Lemkem (W)
Завершен
26.10.2025
Tapiolan Honka II (W)
53:70
Pyrinto Akatemia (W)
Завершен
26.10.2025
Feeniks Basket (W)
62:35
Catz Lappeenranta (W)
Завершен
26.10.2025
Aanekosken Huima (W)
59:70
Pantterit (W)
Завершен
24.10.2025
Puhuttaret (W)
79:63
Turun NMKY (W)
Завершен
19.10.2025
Jyvaskyla Basketball Academy (W)
64:58
Feeniks Basket (W)
Завершен
19.10.2025
Aanekosken Huima (W)
64:71
Turun NMKY (W)
Завершен
19.10.2025
Pyrinto Akatemia (W)
82:53
Hyvinkaan Ponteva
Завершен
17.10.2025
Turun NMKY (W)
68:56
Helsingin NMKY (W)
Завершен
17.10.2025
Puhuttaret (W)
70:55
Tapiolan Honka II (W)
Завершен
15.10.2025
Pyrinto Akatemia (W)
73:66
Torpan Pojat II (W)
Завершен
12.10.2025
Peli-Karhut II (W)
54:53
Jyvaskyla Basketball Academy (W)
Завершен
12.10.2025
Salon Vilpas (W)
69:78
Torpan Pojat II (W)
Завершен
12.10.2025
Helsingin Nmky Women
49:62
Pyrinto Akatemia Women
Завершен
12.10.2025
Catz Lappeenranta (W)
78:77
Team Lemkem (W)
Завершен
12.10.2025
Feeniks Basket (W)
51:68
Leppavaaran Pyrinto (W)
Завершен
12.10.2025
Hyvinkaan Ponteva
52:97
Espoo Basket Team 2 Women
Завершен
09.10.2025
Leppavaaran Pyrinto (W)
83:46
Aanekosken Huima (W)
Завершен
