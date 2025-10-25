Превью матча Santo Andre (W) — Unimed Campinas (W)

Команда Santo Andre (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча. Команда Unimed Campinas (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 октября 2025 на поле команды Unimed Campinas (W), в том матче победу одержали хозяева.