Смотреть онлайн Santo Andre (W) - Unimed Campinas (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия Паулиста - Женщины. Баскетбол: Santo Andre (W) — Unimed Campinas (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
17:30 24:17 15:16 11:21
Превью матча Santo Andre (W) — Unimed Campinas (W)
Команда Santo Andre (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча. Команда Unimed Campinas (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 октября 2025 на поле команды Unimed Campinas (W), в том матче победу одержали хозяева.