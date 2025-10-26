Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Taubate (W) - Pro Esporte (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия Паулиста - Женщины. Баскетбол: Taubate (W)Pro Esporte (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

МСК
Бразилия Паулиста - Женщины. Баскетбол
Taubate (W)
Завершен
20:10 12:16 13:10 10:11
55 : 47
26 октября 2025
Pro Esporte (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Taubate (W) — Pro Esporte (W)

Команда Taubate (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей. Команда Pro Esporte (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 октября 2025 на поле команды Pro Esporte (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Taubate (W)
Taubate (W)
Pro Esporte (W)
Taubate (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
02.10.2025
Pro Esporte (W)
Pro Esporte (W)
44:41
Taubate (W)
Taubate (W)
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
10
3-х очк. попадания
4
4
Реализовано штрафных
7
15
% реализации штрафных
70
60
Кол-во реализованных бросков
12
8
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Амур Амур
20 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
20 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ЦСКА ЦСКА
20 Ноября
19:30
Северсталь Северсталь
Адмирал Адмирал
20 Ноября
19:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
20 Ноября
17:00
Эдмонтон Эдмонтон
Вашингтон Вашингтон
20 Ноября
03:07
Динамо Москва Динамо Москва
Сибирь Сибирь
20 Ноября
19:30
Флуминенсе Флуминенсе
Фламенго Фламенго
20 Ноября
03:30
Шарлотт Хорнетс Шарлотт Хорнетс
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
20 Ноября
03:10
Панатинаикос Панатинаикос
BC Dubai BC Dubai
20 Ноября
22:15