Превью матча Taubate (W) — Pro Esporte (W)

Команда Taubate (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей. Команда Pro Esporte (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 октября 2025 на поле команды Pro Esporte (W), в том матче победу одержали хозяева.