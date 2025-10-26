Смотреть онлайн Taubate (W) - Pro Esporte (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия Паулиста - Женщины. Баскетбол: Taubate (W) — Pro Esporte (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
20:10 12:16 13:10 10:11
Превью матча Taubate (W) — Pro Esporte (W)
Команда Taubate (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей. Команда Pro Esporte (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 октября 2025 на поле команды Pro Esporte (W), в том матче победу одержали хозяева.