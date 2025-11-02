Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Шахрдари Горган - Raad Padafand Isfahan 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИранЧемпионат Ирана по баскетболу. Суперлига: Шахрдари ГорганRaad Padafand Isfahan, 8 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на арене Gorgan Eagles Castle.

МСК, 8 тур, Арена: Gorgan Eagles Castle
Чемпионат Ирана по баскетболу. Суперлига
Шахрдари Горган
Отложен
- : -
02 ноября 2025
Raad Padafand Isfahan
Превью матча Шахрдари Горган — Raad Padafand Isfahan

Команда Шахрдари Горган в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Raad Padafand Isfahan, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения.

Игры 8 тур
03.11.2025
Kalleh Mazandaran
101:74
Petro Novin Mahshahr
Завершен
03.11.2025
Гульнур Ишафан
63:62
Pas Kordestan
Завершен
03.11.2025
Esteghlal
81:58
Пайеш Парт Шахрад
Завершен
03.11.2025
Палаеш Нафт Абадан
54:39
Mahgol
Отменен
03.11.2025
Naft Zagros Jonoubi
93:89
Tabiat
Завершен
02.11.2025
Шахрдари Горган
-:-
Raad Padafand Isfahan
Отложен
Комментарии к матчу
