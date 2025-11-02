Смотреть онлайн Шахрдари Горган - Raad Padafand Isfahan 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Иран — Чемпионат Ирана по баскетболу. Суперлига: Шахрдари Горган — Raad Padafand Isfahan, 8 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на арене Gorgan Eagles Castle.
Превью матча Шахрдари Горган — Raad Padafand Isfahan
Команда Шахрдари Горган в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Raad Padafand Isfahan, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения.