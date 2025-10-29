Смотреть онлайн Nautico Avellaneda (W) - San Jose de Mendoza (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina LLF Women: Nautico Avellaneda (W) — San Jose de Mendoza (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
Превью матча Nautico Avellaneda (W) — San Jose de Mendoza (W)
Команда Nautico Avellaneda (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда San Jose de Mendoza (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды San Jose de Mendoza (W), в том матче сыграли вничью.