Превью матча Nautico Avellaneda (W) — San Jose de Mendoza (W)

Команда Nautico Avellaneda (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда San Jose de Mendoza (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды San Jose de Mendoza (W), в том матче сыграли вничью.