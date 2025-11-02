Смотреть онлайн Kerasusspor - Ciftlikkoy Belediyespor 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Turkiye TB2L: Kerasusspor — Ciftlikkoy Belediyespor, 3 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
11:14 19:10 17:13 28:16
Превью матча Kerasusspor — Ciftlikkoy Belediyespor
Команда Kerasusspor в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Ciftlikkoy Belediyespor, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения.