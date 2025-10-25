Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Гунгорен Дорук - Тешвикийе СК 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Turkiye TB2L: Гунгорен ДорукТешвикийе СК, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Turkiye TB2L
Гунгорен Дорук
Завершен
17:13 22:24 21:16 12:20
72 : 73
25 октября 2025
Тешвикийе СК
Превью матча Гунгорен Дорук — Тешвикийе СК

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
27
3-х очк. попадания
8
3
Реализовано штрафных
16
10
% реализации штрафных
84.2
76.9
Кол-во реализованных бросков
40
40
Игры 2 тур
26.10.2025
Илклер Шехри Ушак
72:77
Kerasusspor
Завершен
25.10.2025
Гунгорен Дорук
72:73
Тешвикийе СК
Завершен
25.10.2025
Серташ
73:91
Kutahya Belediye
Завершен
25.10.2025
Ibb Spor
58:69
Turk Telekom Gelisim
Завершен
24.10.2025
Ciftlikkoy Belediyespor
68:63
Ахисар
Завершен
24.10.2025
Бейликдузу
94:98
Kecioren Belediyesi Baglum
Завершен
24.10.2025
Эгейский университет
66:59
Чорлу Бейледиси
Завершен
24.10.2025
АББ ЭгоСпор
72:84
Сакарья
Завершен
