26.10.2025
Смотреть онлайн Ammerud (W) - Froeya (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Norway Ligaen Women: Ammerud (W) — Froeya (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
МСК
Norway Ligaen Women
Завершен
14:32 8:26 16:27 16:21
14:32 8:26 16:27 16:21
54 : 106
26 октября 2025
Превью матча Ammerud (W) — Froeya (W)
История последних встреч
Ammerud (W)
Froeya (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
11.10.2025
Froeya (W)
101:56
Ammerud (W)
Комментарии к матчу