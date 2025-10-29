Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Norway Ligaen Women : Asker Aliens (W) — Ullern (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

Превью матча Asker Aliens (W) — Ullern (W)

Команда Asker Aliens (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Ullern (W), в том матче победу одержали гостьи.