Превью матча Сан-Мигель Бирмен — Барангай Гинебра Кингс

Команда Сан-Мигель Бирмен в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Барангай Гинебра Кингс, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 09 июля 2025 на поле команды Сан-Мигель Бирмен, в том матче победу одержали хозяева.