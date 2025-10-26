Смотреть онлайн Сан-Мигель Бирмен - Барангай Гинебра Кингс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины Кубок PBA: Сан-Мигель Бирмен — Барангай Гинебра Кингс . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на арене Ynares Sports Arena.
24:16 16:14 21:23 22:28
Превью матча Сан-Мигель Бирмен — Барангай Гинебра Кингс
Команда Сан-Мигель Бирмен в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Барангай Гинебра Кингс, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 09 июля 2025 на поле команды Сан-Мигель Бирмен, в том матче победу одержали хозяева.