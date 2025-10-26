Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Сан-Мигель Бирмен - Барангай Гинебра Кингс 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФилиппиныФилиппины Кубок PBA: Сан-Мигель БирменБарангай Гинебра Кингс . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на арене Ynares Sports Arena.

МСК, Арена: Ynares Sports Arena
Филиппины Кубок PBA
Сан-Мигель Бирмен
Завершен
24:16 16:14 21:23 22:28
83 : 81
26 октября 2025
Барангай Гинебра Кингс
Превью матча Сан-Мигель Бирмен — Барангай Гинебра Кингс

Команда Сан-Мигель Бирмен в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Барангай Гинебра Кингс, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 09 июля 2025 на поле команды Сан-Мигель Бирмен, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Сан-Мигель Бирмен
Сан-Мигель Бирмен
Барангай Гинебра Кингс
Сан-Мигель Бирмен
3 побед
3 побед
50%
50%
09.07.2025
Сан-Мигель Бирмен
Сан-Мигель Бирмен
100:93
Барангай Гинебра Кингс
Барангай Гинебра Кингс
06.07.2025
Барангай Гинебра Кингс
Барангай Гинебра Кингс
88:87
Сан-Мигель Бирмен
Сан-Мигель Бирмен
04.07.2025
Сан-Мигель Бирмен
Сан-Мигель Бирмен
103:92
Барангай Гинебра Кингс
Барангай Гинебра Кингс
02.07.2025
Барангай Гинебра Кингс
Барангай Гинебра Кингс
82:107
Сан-Мигель Бирмен
Сан-Мигель Бирмен
29.06.2025
Сан-Мигель Бирмен
Сан-Мигель Бирмен
90:100
Барангай Гинебра Кингс
Барангай Гинебра Кингс
Статистика матча

2-х очк. попадания
25
21
3-х очк. попадания
5
9
Реализовано штрафных
18
12
% реализации штрафных
62.1
75
