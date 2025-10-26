26.10.2025
Смотреть онлайн Galitos Barreiro - СК Брага 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Чемпионат Португалии по баскетболу. ЛПБ: Galitos Barreiro — СК Брага, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Pavilhao Municipal Luis de Carvalho.
МСК, 1 тур, Арена: Pavilhao Municipal Luis de Carvalho
Чемпионат Португалии по баскетболу. ЛПБ
Завершен
16:22 27:22 26:31 24:27
16:22 27:22 26:31 24:27
93 : 102
26 октября 2025
Превью матча Galitos Barreiro — СК Брага
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
23
3-х очк. попадания
14
12
Реализовано штрафных
17
18
% реализации штрафных
94.4
90
Кол-во реализованных бросков
48
54
Комментарии к матчу