26.10.2025

Смотреть онлайн Galitos Barreiro - СК Брага 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияЧемпионат Португалии по баскетболу. ЛПБ: Galitos BarreiroСК Брага, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Pavilhao Municipal Luis de Carvalho.

МСК, 1 тур, Арена: Pavilhao Municipal Luis de Carvalho
Чемпионат Португалии по баскетболу. ЛПБ
Galitos Barreiro
Завершен
16:22 27:22 26:31 24:27
93 : 102
26 октября 2025
СК Брага
Превью матча Galitos Barreiro — СК Брага

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
23
3-х очк. попадания
14
12
Реализовано штрафных
17
18
% реализации штрафных
94.4
90
Кол-во реализованных бросков
48
54
Игры 1 тур
26.10.2025
Galitos Barreiro
93:102
СК Брага
Завершен
05.10.2025
Витория Гимараеш
68:97
Спортинг
Завершен
04.10.2025
Атлетико Келус
78:81
Иммортал
Завершен
04.10.2025
Galitos Barreiro
-:-
СК Брага
Отложен
04.10.2025
ФК Порту
95:73
Васко да Гама
Завершен
04.10.2025
Спорт Лиссабон Бенфика
89:76
Оливейренсе
Завершен
15.06.2025
ФК Порту
71:93
Спорт Лиссабон Бенфика
Завершен
13.06.2025
ФК Порту
82:75
Спорт Лиссабон Бенфика
Завершен
10.06.2025
Спорт Лиссабон Бенфика
89:81
ФК Порту
Завершен
08.06.2025
Спорт Лиссабон Бенфика
95:94
ФК Порту
Завершен
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
