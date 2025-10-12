Смотреть онлайн Малвин - Кордон 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Чемпионат Уругвая по баскетболу: Малвин — Кордон, 1 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Club Malvin.