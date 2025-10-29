Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн SBS Ostrava (W) - Zaglebie Sosnowiec (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Европы - Женщины: SBS Ostrava (W)Zaglebie Sosnowiec (W), 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на арене Bonver Arena.

МСК, 1 тур, Арена: Bonver Arena
Кубок Европы - Женщины
SBS Ostrava (W)
Завершен
16:20 16:13 17:18 20:25
69 : 76
29 октября 2025
Zaglebie Sosnowiec (W)
Превью матча SBS Ostrava (W) — Zaglebie Sosnowiec (W)

Команда SBS Ostrava (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команда Zaglebie Sosnowiec (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 октября 2025 на поле команды Zaglebie Sosnowiec (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

SBS Ostrava (W)
SBS Ostrava (W)
Zaglebie Sosnowiec (W)
SBS Ostrava (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
09.10.2025
Zaglebie Sosnowiec (W)
Zaglebie Sosnowiec (W)
86:69
SBS Ostrava (W)
SBS Ostrava (W)
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
22
3-х очк. попадания
5
5
Реализовано штрафных
14
17
% реализации штрафных
73.7
81
Кол-во реализованных бросков
38
40
Игры 1 тур
29.10.2025
SBS Ostrava (W)
69:76
Zaglebie Sosnowiec (W)
Завершен
28.10.2025
Elizur Ramla (W)
50:78
NKA Universitas Pecs (W)
Завершен
10.10.2025
Athinaikos (W)
75:59
Charnay (W)
Завершен
09.10.2025
Sport Lisboa Benfica (W)
55:64
Ferrol (W)
Завершен
09.10.2025
Dinamo Sassari (W)
80:53
Ragusa Dubrovnik (W)
Завершен
09.10.2025
Namur Capitale (W)
57:65
AZS UMCS Lublin (W)
Завершен
09.10.2025
Kangoeroes Mechelen (W)
91:55
Sepsi Sic (W)
Завершен
09.10.2025
Student (W)
62:84
Club Jairis (W)
Завершен
09.10.2025
Enea Gorzow (W)
87:82
Besiktas (W)
Завершен
Комментарии к матчу
