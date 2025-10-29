Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Европы - Женщины : SBS Ostrava (W) — Zaglebie Sosnowiec (W) , 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на арене Bonver Arena .

Превью матча SBS Ostrava (W) — Zaglebie Sosnowiec (W)

Команда SBS Ostrava (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команда Zaglebie Sosnowiec (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 октября 2025 на поле команды Zaglebie Sosnowiec (W), в том матче победу одержали хозяева.