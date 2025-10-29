29.10.2025
Смотреть онлайн Torpan Pojat (W) - Espoo Basket Team (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Женский чемпионат Финляндии по баскетболу: Torpan Pojat (W) — Espoo Basket Team (W), 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .
МСК, 5 тур
Женский чемпионат Финляндии по баскетболу
Завершен
20:10 13:15 11:29 20:17
64 : 71
29 октября 2025
Превью матча Torpan Pojat (W) — Espoo Basket Team (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
13
13
3-х очк. попадания
7
6
Реализовано штрафных
16
24
% реализации штрафных
69.6
68.6
Кол-во реализованных бросков
37
44
