29.10.2025
Смотреть онлайн Kouvottaret (W) - Tampereen Pyrinto (Ж) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Женский чемпионат Финляндии по баскетболу: Kouvottaret (W) — Tampereen Pyrinto (Ж), 6 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .
МСК, 6 тур
Женский чемпионат Финляндии по баскетболу
Завершен
9:21 11:12 11:20 10:20
41 : 73
29 октября 2025
Превью матча Kouvottaret (W) — Tampereen Pyrinto (Ж)
Статистика матча
2-х очк. попадания
9
20
3-х очк. попадания
7
6
Реализовано штрафных
2
15
% реализации штрафных
50
78.9
Кол-во реализованных бросков
18
41
