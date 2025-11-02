Смотреть онлайн TTT Riga (W) - LCC University (W) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Балтик ВББЛ - Женщины: TTT Riga (W) — LCC University (W) . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .