Смотреть онлайн Neptunas (W) - TSA Tallinn (W) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Балтик ВББЛ - Женщины: Neptunas (W) — TSA Tallinn (W) . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
35:18 34:16 27:3 32:10
Превью матча Neptunas (W) — TSA Tallinn (W)
Команда Neptunas (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча. Команда TSA Tallinn (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения.