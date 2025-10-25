25.10.2025
Смотреть онлайн Basket Willebroek - Антверпен II 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия. Высший Дивизион 1. Баскетбол: Basket Willebroek — Антверпен II . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
Бельгия. Высший Дивизион 1. Баскетбол
Отменен
20:24 23:19 27:22 24:21
94 : 86
25 октября 2025
Превью матча Basket Willebroek — Антверпен II
Статистика матча
2-х очк. попадания
27
19
3-х очк. попадания
10
11
Реализовано штрафных
10
15
% реализации штрафных
76.9
83.3
Комментарии к матчу