Смотреть онлайн TSA Tallinn (W) - РСУ (жен) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Балтик ВББЛ - Женщины: TSA Tallinn (W) — РСУ (жен), 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
11:21 17:13 11:17 14:15
Превью матча TSA Tallinn (W) — РСУ (жен)
Команда TSA Tallinn (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда РСУ (жен), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.