Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Грузия — Чемпионат Грузии по баскетболу. Суперлига : Иверион — Орби , 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

Превью матча Иверион — Орби

Команда Иверион в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Орби, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды Орби, в том матче победу одержали гостьи.