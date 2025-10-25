Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Иверион - Орби 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГрузияЧемпионат Грузии по баскетболу. Суперлига: ИверионОрби, 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Чемпионат Грузии по баскетболу. Суперлига
Иверион
Завершен
12:18 31:23 16:28 26:21
85 : 90
25 октября 2025
Орби
Смотреть онлайн
Превью матча Иверион — Орби

Команда Иверион в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Орби, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды Орби, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Иверион
Иверион
Орби
Иверион
1 победа
0 побед
100%
0%
27.09.2025
Орби
Орби
82:96
Иверион
Иверион
Игры 3 тур
26.10.2025
Батуми
76:64
Кавкасия
Завершен
25.10.2025
Иверион
85:90
Орби
Завершен
25.10.2025
ТГУ Тбилиси
84:80
Энерги Инвест
Завершен
25.10.2025
Rashi Tbilisi
66:79
Маргвети
Завершен
24.10.2025
Гурджаани Дельта
67:68
VSA
Завершен
