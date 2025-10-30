Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — Чемпионат Румынии по баскетболу. НЛБ : Финикс Галац — Крайова , 21 тур . Начало встречи 07 февраля 2026 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене Dunarea Sports Hall .

Превью матча Финикс Галац — Крайова

Команда Финикс Галац в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 9 матчей. Команда Крайова, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 октября 2025 на поле команды Крайова, в том матче победу одержали хозяева.