Смотреть онлайн Hogsbo (W) - Ostersund (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Женский чемпионат Швеции по баскетболу: Hogsbo (W) — Ostersund (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене Gothia Arena 2.
36:22 21:14 26:17 24:10
Превью матча Hogsbo (W) — Ostersund (W)
Команда Hogsbo (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Ostersund (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Ostersund (W), в том матче победу одержали гостьи.