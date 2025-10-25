Превью матча Hogsbo (W) — Ostersund (W)

Команда Hogsbo (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Ostersund (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Ostersund (W), в том матче победу одержали гостьи.