Смотреть онлайн ABC Importadora Alvarado - Кимса 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканская лига клубов: ABC Importadora Alvarado — Кимса, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:10 по московскому времени .
МСК, 2 тур
Южноамериканская лига клубов
Завершен
21:18 15:20 7:24 16:26
59 : 88
25 октября 2025
Превью матча ABC Importadora Alvarado — Кимса
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
25
3-х очк. попадания
5
10
Реализовано штрафных
6
8
% реализации штрафных
75
88.9
Кол-во реализованных бросков
21
23
Комментарии к матчу