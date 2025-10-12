12.10.2025
Смотреть онлайн Northern Kahu (W) - Tauranga Whai (W) 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия — Чемпионат Новой Зеландии - Женщины: Northern Kahu (W) — Tauranga Whai (W) . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Новой Зеландии - Женщины
Завершен
13:20 21:28 17:17 12:20
13:20 21:28 17:17 12:20
63 : 85
12 октября 2025
Превью матча Northern Kahu (W) — Tauranga Whai (W)
История последних встреч
Northern Kahu (W)
Tauranga Whai (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
23.10.2025
Tauranga Whai (W)
85:67
Northern Kahu (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
25
3-х очк. попадания
6
8
Реализовано штрафных
11
11
% реализации штрафных
91.7
91.7
Кол-во реализованных бросков
34
44
