Смотреть онлайн Невежис - Ювентус 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Литва — Кубок Литвы по баскетболу: Невежис — Ювентус, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на арене Kedainiai Sports School.
Превью матча Невежис — Ювентус
Команда Невежис в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей. Команда Ювентус, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 сентября 2025 на поле команды Ювентус, в том матче победу одержали гостьи.