29.10.2025

Смотреть онлайн Невежис - Ювентус 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛитваКубок Литвы по баскетболу: НевежисЮвентус, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на арене Kedainiai Sports School.

МСК, 5 тур, Арена: Kedainiai Sports School
Кубок Литвы по баскетболу
Невежис
Завершен
16:18 20:24 29:17 23:25
88 : 84
29 октября 2025
Ювентус
Смотреть онлайн
Превью матча Невежис — Ювентус

Команда Невежис в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей. Команда Ювентус, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 сентября 2025 на поле команды Ювентус, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Невежис
Невежис
Ювентус
Невежис
1 победа
0 побед
100%
0%
25.09.2025
Ювентус
Ювентус
42:54
Невежис
Невежис
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
22
3-х очк. попадания
10
7
Реализовано штрафных
20
19
% реализации штрафных
80
76
Игры 5 тур
30.10.2025
Гаргждай
84:88
Йонавос Синтек Йонава
Завершен
30.10.2025
Gargzdu Gargzdai SC
-:-
Йонавос Синтек Йонава
Отменен
29.10.2025
Невежис
88:84
Ювентус
Завершен
Комментарии к матчу
