Смотреть онлайн Palangos Olimpas - Kedainiu SC 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Литва — Литва НКЛ. Баскетбол: Palangos Olimpas — Kedainiu SC . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на арене Palanga Arena.