Смотреть онлайн Palangos Olimpas - Kedainiu SC 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Литва — Литва НКЛ. Баскетбол: Palangos Olimpas — Kedainiu SC . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на арене Palanga Arena.
20:24 22:29 22:27 15:24
Превью матча Palangos Olimpas — Kedainiu SC
Команда Palangos Olimpas в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Kedainiu SC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.