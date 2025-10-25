25.10.2025
Смотреть онлайн Jagodina - Sloven 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Сербия. 2-я лига. Баскетбол: Jagodina — Sloven, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене Jassa Sports Center.
МСК, 5 тур, Арена: Jassa Sports Center
Сербия. 2-я лига. Баскетбол
Превью матча Jagodina — Sloven
Статистика матча
2-х очк. попадания
28
21
3-х очк. попадания
5
9
Реализовано штрафных
16
16
% реализации штрафных
69.6
76.2
Кол-во реализованных бросков
49
46
