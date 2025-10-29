Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Maccabi Petah Tikva Elitzur - Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИзраильИзраиль. Лига Леумит. Баскетбол: Maccabi Petah Tikva ElitzurХапоэль Мигдаль-ха-Эмек, 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Израиль. Лига Леумит. Баскетбол
Maccabi Petah Tikva Elitzur
Отменен
- : -
29 октября 2025
Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Maccabi Petah Tikva Elitzur — Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек

Команда Maccabi Petah Tikva Elitzur в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.

Игры 4 тур
31.10.2025
Элицур МА Шомрон
94:100
Элитцур Явне
Завершен
29.10.2025
Maccabi Petah Tikva Elitzur
-:-
Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек
Отменен
28.10.2025
Otef Darom BC
76:84
Хапоэль
Завершен
28.10.2025
Ирони Нагария
98:78
Маккаби Маале Адумим
Завершен
28.10.2025
Рамат-ха-Шарон
103:108
Ашкелон
Завершен
28.10.2025
Маккаби Реховот
92:77
Ашдод
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30
Майорка Майорка
Хетафе Хетафе
9 Ноября
20:30
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Майнц Майнц
9 Ноября
21:30
Team Falcons Team Falcons
w7m esports w7m esports
9 Ноября
23:00
Крузейро Крузейро
Флуминенсе Флуминенсе
9 Ноября
22:00
Бенфика Бенфика
Каса Пиа Каса Пиа
9 Ноября
23:30
Бока Х Бока Х
Ривер Плейт Ривер Плейт
9 Ноября
22:30