Смотреть онлайн Maccabi Petah Tikva Elitzur - Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Израиль — Израиль. Лига Леумит. Баскетбол: Maccabi Petah Tikva Elitzur — Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек, 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени .