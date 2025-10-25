Женский чемпионат России по баскетболу. Премьер-лига

Превью матча Динамо Н — Ника Сыктывкар - Женщины

Команда Динамо Н в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Ника Сыктывкар - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.