Смотреть онлайн Динамо Курск (жeн) - Самара (жен) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Женский чемпионат России по баскетболу. Премьер-лига: Динамо Курск (жeн) — Самара (жен) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на арене Sports complex Dinamo.
25:18 25:15 22:12 14:18
Превью матча Динамо Курск (жeн) — Самара (жен)
Команда Динамо Курск (жeн) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 октября 2025 на поле команды Динамо Курск (жeн), в том матче победу одержали хозяева.