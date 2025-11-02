Смотреть онлайн Надежда Оренбург - Женщины - Нефтяник Омск (жен) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Женский чемпионат России по баскетболу. Премьер-лига: Надежда Оренбург - Женщины — Нефтяник Омск (жен) . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на арене Orenburzhje Sport Hall.
24:14 16:20 25:14 21:10
Превью матча Надежда Оренбург - Женщины — Нефтяник Омск (жен)
Команда Надежда Оренбург - Женщины в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч.