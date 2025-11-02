Смотреть онлайн Динамо Курск (жeн) - Спарта & K (жен) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Женский чемпионат России по баскетболу. Премьер-лига: Динамо Курск (жeн) — Спарта & K (жен) . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на арене Sports complex Dinamo.
29:14 16:12 25:6 18:20
Превью матча Динамо Курск (жeн) — Спарта & K (жен)
Команда Динамо Курск (жeн) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 0 матчей. Команда Спарта & K (жен), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения.