Женский чемпионат России по баскетболу. Премьер-лига

Превью матча Динамо Курск (жeн) — Спарта & K (жен)

Команда Динамо Курск (жeн) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 0 матчей. Команда Спарта & K (жен), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения.