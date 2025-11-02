Смотреть онлайн Гулбенес Буки - Salaspils sporta skola 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Латвия — Latvia NBL: Гулбенес Буки — Salaspils sporta skola . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на арене Gulbenes SC.