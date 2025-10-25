Смотреть онлайн Alytus - Jurbarkas-Karys 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Литва — Литва НКЛ. Баскетбол: Alytus — Jurbarkas-Karys . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Alytus — Jurbarkas-Karys
Команда Alytus в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Jurbarkas-Karys, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.