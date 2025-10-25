25.10.2025
Смотреть онлайн KK Klik Arilje - Нови-Пазар 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Сербия. 2-я лига. Баскетбол: KK Klik Arilje — Нови-Пазар, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК, 5 тур
Сербия. 2-я лига. Баскетбол
Завершен
26:15 20:17 24:18 13:12
83 : 62
25 октября 2025
Превью матча KK Klik Arilje — Нови-Пазар
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
19
3-х очк. попадания
11
3
Реализовано штрафных
4
15
% реализации штрафных
40
62.5
Кол-во реализованных бросков
38
37
