25.10.2025
Смотреть онлайн Родники Ижевск - Новосибирск 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Россия. Суперлига. Баскетбол: Родники Ижевск — Новосибирск . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
МСК
Россия. Суперлига. Баскетбол
Завершен
19:29 23:16 14:13 24:18
19:29 23:16 14:13 24:18
80 : 76
25 октября 2025
Превью матча Родники Ижевск — Новосибирск
Комментарии к матчу