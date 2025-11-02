Смотреть онлайн Челбаскет - Химки Подмосковье 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Россия. Суперлига. Баскетбол: Челбаскет — Химки Подмосковье . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
11:15 27:15 18:18 22:15
Превью матча Челбаскет — Химки Подмосковье
Команда Челбаскет в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команда Химки Подмосковье, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 0 поражений.