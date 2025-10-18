Смотреть онлайн Лавови (жен) - Леотар 03 - Женщины 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и Герцеговина — Женская лига Боснии и Герцеговины по баскетболу: Лавови (жен) — Леотар 03 - Женщины, 3 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на арене Sport hall Gimnazija.
Превью матча Лавови (жен) — Леотар 03 - Женщины
Команда Лавови (жен) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч.