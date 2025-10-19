Превью матча Partizan 1953 (W) — Spartak (W)

Команда Partizan 1953 (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Spartak (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.