Смотреть онлайн Partizan 1953 (W) - Spartak (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Сербия. 1. ЗЛС - Женщины. Баскетбол: Partizan 1953 (W) — Spartak (W), 4 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
30:5 14:13 34:13 19:10
Превью матча Partizan 1953 (W) — Spartak (W)
Команда Partizan 1953 (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Spartak (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.