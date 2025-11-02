Смотреть онлайн Mega MIS (W) - Spartak (W) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Сербия. 1. ЗЛС - Женщины. Баскетбол: Mega MIS (W) — Spartak (W), 6 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
28:8 19:16 24:22 15:10
Превью матча Mega MIS (W) — Spartak (W)
Команда Mega MIS (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команда Spartak (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.