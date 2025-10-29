Смотреть онлайн Buducnost (W) - Partizan 1953 (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Лига WABA - Женщины: Buducnost (W) — Partizan 1953 (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
19:14 21:9 9:16 17:14
Превью матча Buducnost (W) — Partizan 1953 (W)
Команда Buducnost (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Partizan 1953 (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение.