29.10.2025

Смотреть онлайн Buducnost (W) - Partizan 1953 (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Лига WABA - Женщины: Buducnost (W)Partizan 1953 (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК
Лига WABA - Женщины
Buducnost (W)
Завершен
19:14 21:9 9:16 17:14
66 : 53
29 октября 2025
Partizan 1953 (W)
Превью матча Buducnost (W) — Partizan 1953 (W)

Команда Buducnost (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Partizan 1953 (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение.

Статистика матча

2-х очк. попадания
15
12
3-х очк. попадания
9
6
Реализовано штрафных
9
11
% реализации штрафных
69.2
73.3
Кол-во реализованных бросков
19
11
