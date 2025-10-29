29.10.2025
Смотреть онлайн Cinkarna Celje (W) - Studio Zagreb (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Лига WABA - Женщины: Cinkarna Celje (W) — Studio Zagreb (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
Лига WABA - Женщины
Завершен
17:19 21:7 7:12 23:8
17:19 21:7 7:12 23:8
68 : 46
29 октября 2025
Превью матча Cinkarna Celje (W) — Studio Zagreb (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
13
3-х очк. попадания
9
2
Реализовано штрафных
7
14
% реализации штрафных
50
70
Кол-во реализованных бросков
33
29
Комментарии к матчу