Смотреть онлайн Кимса - Дефенсор Спортинг 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканская лига клубов: Кимса — Дефенсор Спортинг, Финал . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:10 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Ciudad Quimsa.
24:13 19:13 17:29 18:21
Превью матча Кимса — Дефенсор Спортинг
Команда Кимса в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Дефенсор Спортинг, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.