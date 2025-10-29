Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Депортиво Сан Хосе - Пиньейру 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканская лига клубов: Депортиво Сан ХосеПиньейру, 2 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:10 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Южноамериканская лига клубов
Депортиво Сан Хосе
Завершен
17:17 27:18 24:14 19:33
87 : 82
29 октября 2025
Пиньейру
Смотреть онлайн
Превью матча Депортиво Сан Хосе — Пиньейру

Команда Депортиво Сан Хосе в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Пиньейру, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
8
3-х очк. попадания
10
13
Реализовано штрафных
19
27
% реализации штрафных
95
84.4
Кол-во реализованных бросков
50
48
Игры 2 тур
02:40
Клуб Олимпия
93:92
Jorge Guzman
Завершен
08.11.2025
Университет Сукре
59:102
Ферро Карриль Оэсте
Завершен
29.10.2025
Депортиво Сан Хосе
87:82
Пиньейру
Завершен
25.10.2025
ABC Importadora Alvarado
59:88
Кимса
Завершен
11.10.2025
Университет Сукре
79:73
Васко да Гама
Завершен
11.10.2025
Ферро Карриль Оэсте
92:41
Мотилонас Дель Норте
Завершен
05.10.2025
Бауру
59:77
Обера ТК
Завершен
Комментарии к матчу
