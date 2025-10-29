Смотреть онлайн Депортиво Сан Хосе - Пиньейру 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканская лига клубов: Депортиво Сан Хосе — Пиньейру, 2 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:10 по московскому времени .
17:17 27:18 24:14 19:33
Превью матча Депортиво Сан Хосе — Пиньейру
Команда Депортиво Сан Хосе в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Пиньейру, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения.