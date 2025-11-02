Смотреть онлайн Darica (W) - Istanbul Genclikspor (W) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Turkiye TKBL Women: Darica (W) — Istanbul Genclikspor (W), 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
15:24 17:17 14:16 17:22
Превью матча Darica (W) — Istanbul Genclikspor (W)
Команда Darica (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Istanbul Genclikspor (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение.