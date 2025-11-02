Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.11.2025

Смотреть онлайн Darica (W) - Istanbul Genclikspor (W) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Turkiye TKBL Women: Darica (W)Istanbul Genclikspor (W), 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Turkiye TKBL Women
Darica (W)
Завершен
15:24 17:17 14:16 17:22
63 : 79
02 ноября 2025
Istanbul Genclikspor (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Darica (W) — Istanbul Genclikspor (W)

Команда Darica (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Istanbul Genclikspor (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение.

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
31
3-х очк. попадания
5
2
Реализовано штрафных
16
11
% реализации штрафных
84.2
68.8
Кол-во реализованных бросков
20
24
Игры 7 тур
03.11.2025
Mersin Basketball (W)
81:82
Burhaniye (W)
Завершен
02.11.2025
Darica (W)
63:79
Istanbul Genclikspor (W)
Завершен
01.11.2025
Урла Беледиеси Генчлик (жен)
-:-
Turgutlu (W)
Отложен
01.11.2025
Yalova Vip (W)
97:72
Edirne DSI (W)
Завершен
31.10.2025
Bodrum (W)
74:84
Kirklareli Fen (W)
Завершен
31.10.2025
Fenerbahce Gelisim (W)
59:44
Mersin Genclerbirligi (W)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30