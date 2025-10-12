Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Универсидад Католика - Бостон Колледж 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Универсидад КатоликаБостон Колледж . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Palestino.

МСК, Арена: Estadio Palestino
Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ
Универсидад Католика
Завершен
28:11 25:18 22:18 12:16
87 : 63
12 октября 2025
Бостон Колледж
Превью матча Универсидад Католика — Бостон Колледж

Команда Универсидад Католика в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Бостон Колледж, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений.

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
21
3-х очк. попадания
8
6
Реализовано штрафных
21
3
% реализации штрафных
63.6
50
Кол-во реализованных бросков
14
6
Комментарии к матчу
