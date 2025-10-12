Превью матча Универсидад Католика — Бостон Колледж

Команда Универсидад Католика в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Бостон Колледж, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений.