Смотреть онлайн Универсидад Католика - Бостон Колледж 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Универсидад Католика — Бостон Колледж . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Palestino.
28:11 25:18 22:18 12:16
Превью матча Универсидад Католика — Бостон Колледж
Команда Универсидад Католика в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Бостон Колледж, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений.