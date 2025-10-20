Превью матча Леонес де Кильпэу — Бостон Колледж

Команда Леонес де Кильпэу в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Бостон Колледж, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 октября 2025 на поле команды Бостон Колледж, в том матче победу одержали гостьи.