20.10.2025

Смотреть онлайн Леонес де Кильпэу - Бостон Колледж 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Леонес де КильпэуБостон Колледж . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Colegio Los Leones.

МСК, Арена: Gimnasio Colegio Los Leones
Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ
Леонес де Кильпэу
Завершен
15:13 17:24 15:12 28:13
75 : 62
20 октября 2025
Бостон Колледж
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Леонес де Кильпэу — Бостон Колледж

Команда Леонес де Кильпэу в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Бостон Колледж, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 октября 2025 на поле команды Бостон Колледж, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Леонес де Кильпэу
Леонес де Кильпэу
Бостон Колледж
Леонес де Кильпэу
1 победа
0 побед
100%
0%
04.10.2025
Бостон Колледж
Бостон Колледж
59:79
Леонес де Кильпэу
Леонес де Кильпэу
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
16
3-х очк. попадания
8
6
Реализовано штрафных
11
12
% реализации штрафных
42.3
52.2
Кол-во реализованных бросков
39
34
Комментарии к матчу
