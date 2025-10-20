Смотреть онлайн Леонес де Кильпэу - Бостон Колледж 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Леонес де Кильпэу — Бостон Колледж . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Colegio Los Leones.
15:13 17:24 15:12 28:13
Превью матча Леонес де Кильпэу — Бостон Колледж
Команда Леонес де Кильпэу в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Бостон Колледж, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 октября 2025 на поле команды Бостон Колледж, в том матче победу одержали гостьи.